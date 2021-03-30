Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:19Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

Трамп запустил официальный сайт 45-го президента США

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп и экс-первая леди Мелания Трамп запустили веб-сайт 45office.com, с помощью которого 45-й президент сможет поддерживать обратную связь со своими сторонниками.

"Офис стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, продвигая программу "Америка прежде всего", (...) будет стремиться информировать, просвещать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку ставит целью построение великого американского будущего", - говорится на главной странице сайта.

Сайт 45office.com является относительно небольшим на момент старта работы и содержит информацию, подводящую итоги деятельности Трампа в Белом доме, а также страницу, где сторонники могут отправить комментарии бывшему президенту, запросить персональное приветствие или даже пригласить пару для участия в мероприятии.

Ранее сообщалось, что бывший президент США ведет переговоры с несколькими приложениями о партнерстве, чтобы создать свою собственную социальную сеть.

Крупнейшие американские соцсети приостановили действие аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook после беспорядков, произошедших в Вашингтоне 6 января 2021 года. Заседания Сената и Палаты представителей, на которых проходила сертификация итогов выборов, прервали сторонники Трампа, которые взяли Капитолий штурмом, устроили столкновения с силовиками и разгромили некоторые помещения. В здании они оставались несколько часов. После того, как их выдворили, в штаб-квартирах обеих партий полицейские нашли самодельные бомбы. Погибли четыре демонстранта. Пострадали 14 полицейских. В Вашингтоне на 15 суток введен комендантский час и вызваны дополнительные силы Нацгвардии. По мнению руководителей соцсетей, Трамп своими заявлениями косвенно подтолкнул поддерживающих его демонстрантов к насилию.

Трамп, согласно опросам, по сей день сохраняет популярность у республиканского электората. Он давал понять, что уходить с политической арены не собирается.

США Дональд Трамп Мелания Трамп

Новости

Южная Корея заявила, что в состоянии перехватывать северокорейские ракеты

Контейнеровоз-гигант перегрузил мировую логистику. Обзор

Контейнеровоз-гигант перегрузил мировую логистику. Обзор

Пхеньян резко отреагировал на предложение Южной Кореи наладить диалог

Австралия ввела санкции против участников строительства Крымского моста

Volkswagen случайно выпустила релиз о переименовании подразделения в США

Volkswagen случайно выпустила релиз о переименовании подразделения в США

США стремятся "оживить" стратегическое партнерство с Украиной

Пандемия коронавируса

Pfizer и Moderna оказались на 90% эффективными

Pfizer и Moderna оказались на 90% эффективными
Пандемия коронавируса

Канада приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Канада приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Пандемия коронавируса

Во Франции заполнены почти 90% мест в палатах интенсивной терапии

Канада ввела санкции против участников строительства Крымского моста

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');