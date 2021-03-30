В МВД Украины призвали использовать русский язык для контрпропаганды

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает за создание проукраинского русскоязычного телеканала для контрпропаганды на мировом уровне.

В своем фейсбуке министр отметил, что любой язык живет и развивается в среде его носителей, потому "невозможно этот процесс ни остановить, ни запретить".

"Русский язык - не торговая марка с правом полного распоряжения! Старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского - спорьте кто желает - но нашей, украинской культуре принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе писавших на русском. Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?", - пишет Аваков.

Министр, позиционируя себя в качестве "русскоязычного украинского националиста", уверен, что Украине следует приветствовать развитие "НАШЕГО русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться".

При этом Аваков подчеркнул, что государственным языком, несомненно, может быть только украинский.

В этом контексте чиновник заявил о целесообразности использования русского языка для контрпропаганды. В условиях гибридной войны "мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды", отмечает министр.

Аваков подчеркнул: "Необходимо создать качественный русскоязычный украинский и проукраинский телеканал, который мог бы переломить пропагандистскую монополию РФ на международном информационном рынке".