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BP купит 33% в СП BMW и Daimler, развивающем сеть зарядок для электромобилей

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Британская нефтекомпания BP Plc станет партнером германских автопроизводителей BMW AG и Daimler AG в проекте развития сети зарядных станций для электромобилей.

BP сообщила во вторник, что приобретает 33%-ную долю в СП BMW и Daimler – Digital Charging Solutions GmbH (DCS).

DCS является одним из ведущих европейских разработчиков цифровых решений для зарядки автомобилей для автопроизводителей и операторов автопарков, и эти решения являются ключевыми для стратегий электрификации компаний автомобильной отрасли, отмечается в пресс-релизе BP.

Сделка требует одобрения регулирующих органов, ее условия не раскрываются.

В рамках соглашения европейские зарядные станции BP будут интегрированы в сеть DCS.

В настоящее время DCS предоставляет доступ к 228 тыс. зарядных станций в 32 странах мира.

Акции BP подорожали на 0,3% по итогам торгов в Лондоне во вторник. Стоимость акций BMW увеличилась на 3,7%, Daimler – на 3%.

BP BMW Daimler

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