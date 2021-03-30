Госдеп заявил о "существенных нарушениях" прав человека в России

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Госдепартамент США в опубликованном во вторник ежегодном докладе о состоянии прав человека в мире подверг критике ситуацию в России.

В разделе доклада, посвященном РФ, говорится о наличии "существенных проблем с обеспечением прав человека".

Среди упомянутых госдепом нарушений - "незаконные задержания", "опасные для жизни условия содержания в тюрьмах", "серьезные ограничения на участие в политических процессах", "внесудебные убийства и попытки внесудебных убийств", в том числе представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

В документе также говорится о "применении силы в отношении журналистов, блокировке интернет-контента, (...) существенных ограничениях свободы собраний, свободы участия в ассоциациях". Также говорится о серьезных нарушениях свободы вероисповедания, ограничениях на участие граждан в политической жизни страны.

Условия в российских тюрьмах и следственных изоляторах в госдепе охарактеризовали как "нередко суровые и угрожающие жизни". Госдеп отметил и остающийся низким процент оправдательных приговоров в РФ. "В 2019 году оправдали только 0,36% всех обвиняемых", - сообщается в докладе.

При этом Россия "в политически мотивированных целях" пыталась использовать и инструменты международного права, в частности Интерпол, утверждают в госдепе.

Кроме того, по мнению госдепартамента, в РФ ограничивается и свобода выражения, в том числе и в отношении прессы.

В одном из пунктов доклада госдепа описываются обстоятельства инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, в отравлении которого Вашингтон обвиняет власти РФ.

Госдеп считает, что ситуация с присоединением Россией Крымского полуострова продолжает оказывать негативное влияние на обстановку с соблюдением прав человека в этом регионе, говорится в докладе. В нем также подчеркивается, что "российские власти продолжают вооружать, тренировать и вести боевые действия наряду с контролируемыми Россией сепаратистскими силами на востоке Украины".