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Moody's оштрафовали в Европе за нарушения в раскрытии информации о компании Баффета

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Европейская служба по ценным бумагам и рынкам (European Securities and Markets Authority, ESMA) сообщила во вторник, что оштрафовала подразделения корпорации Moody's в Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании в общей сложности на 3,7 млн евро.

Корпорация оштрафована за нарушение правил, предназначенных для предотвращения потенциального конфликта интересов между рейтинговыми агентствами и их крупными акционерами, в данном случае - между Moody's и Berkshire Hathaway Inc, компанией инвестора-миллиардера Уоррена Баффета.

Berkshire владеет 13% акций Moody's и является ее крупнейшим акционером, напоминает The Wall Street Journal.

ESMA установила специальные правила, касающиеся компаний, которые владеют 10% и более рейтинговых агентств. В соответствии с этими правилами, агентство не может присваивать новые рейтинги компаниям, в которых его крупный акционер является членом совета директоров или основным инвестором. Правила также требуют от агентства раскрытия определенной информации по существующим рейтингам компаний, в которых его крупный акционер владеет 5% и более.

"Все выявленные нарушения были результатом небрежности Moody's", - считает ESMA. Регулятор подчеркнул, что для рейтинговых агентств очень важно устранять конфликт интересов или раскрывать информацию о его наличии, чтобы избежать вмешательства акционеров в рейтинговый процесс.

Основная сумма штрафа - 2,7 млн евро - была наложена на британское подразделение Moody's. Регулятор выявил 206 случаев, касающихся 65 компаний, когда Moody's допустило нарушения в раскрытии информации о потенциальном конфликте интересов. Во Франции, Германии и Испании выявлено 72 подобных случая в отношении 36 компаний, имеющих рейтинги Moody's.

Одним из примеров допущенных нарушений стало присвоение агентством в 2015 году рейтинга облигациям Northern Powergrid (Yorkshire) Ltd. Berkshire входила в совет директоров компании, а также владела более 10% ее капитала.

ESMA Европа Великобритания Berkshire Hathaway Уоррен Баффет Moody's

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