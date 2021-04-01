Пентагон купит у Microsoft шлемы дополненной реальности для военных на $22 млрд

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Корпорация Microsoft заключила контракт на поставку армии США шлемов дополненной реальности, которые будут созданы на основе разработанного ранее продукта компании HoloLens с использованием облачного сервиса Microsoft - Azur. Как пишет The Wall Street Journal, контракт на $21,88 млрд рассчитан на десять лет.

В соответствии с контрактом, Мicrosoft поставит армии более 120 000 шлемов, которые будут адаптированы к особенностям военной службы.

Шлемы, работающие на программном обеспечении Microsoft, повысят безопасность американских солдат, сделают их более эффективными за счет улучшения ситуативной осведомленности, а также создания дополнительных возможностей для подготовки, отмечают в компании.

Microsoft работала совместно с армией США над прототипом системы дополненной реальности Integrated Visual Augmentation System (IVAS) в течение двух лет.