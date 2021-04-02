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Камень пробил автобус и упал на барнаульского спортсмена в Пакистане

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Спортсмен-водник из Барнаула Сергей Митюков получил серьезные травмы во время камнепада на реке Инд в Пакистане. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Министерства спорта Алтайского края.

Митюков входил в состав сборной команды российских туристов-водников, проходивших связку водных маршрутов шестой категории сложности в верховьях реки Инд в Пакистане. По словам участника команды барнаульца Сергея Блошкина, несчастный случай произошел, когда часть спортсменов переодевалась в автобусе перед спуском в каньон.

"Большой камень пробил автобус в том месте, где находился Сергей. В результате он получил многочисленные травмы и переломы. Сергей был доставлен в военный госпиталь в ближайший город Скарду, далее военным бортом в столицу – Исламабад. Сейчас он находится в больнице, его состояние врачи оценивают, как стабильно тяжелое", - цитирует пресс-служба слова Блошкина.

Отмечается, что спортсмену требуется операция на ноге и ключице, однако транспортировать его в Россию не позволяет его состояние. Родные и друзья барнаульца собирают средства на дорогостоящее содержание в местной больнице.

30-летний Сергей Митюков является кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму, участником спортивных маршрутов высоких категорий сложности, двукратным победителем соревнований "Золотой гид Алтая".

Барнаул Пакистан

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