У Турции ожил интерес к отправке своего космонавта на МКС на "Союзе"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Турция ведут переговоры об отправке турецкого космонавта на Международную космическую станцию на российском космическом корабле "Союз". Об этом сообщил журналистам в пятницу исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Пока нельзя говорить о согласовании, идет разговор о проявлении желания принять участие. Кстати, первый разговор об этом был два года назад по время салона МАКС. Но два года было тихо и сейчас вроде снова проявился интерес к тому чтобы слетать на станцию", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, удалось ли достичь договоренности о полете турецкого космонавта на российском космическом корабле.

По словам Крикалева, вопрос еще не до конца согласован, потому что в данный момент непонятно, удастся ли включить турецкого космонавта в программу полетов.

"Чем позже это делается, тем труднее это вставить в программу", - отметил он.

В 2019 году в ходе авиасалона МАКС глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова делиться с Турцией космическими технологиями.

"Мы считаем, что отношения с Турцией в космической сфере крайне важны. У нас сейчас складывается сотрудничество в самых разных сферах, в том числе очень чувствительных: обороны, безопасности. Такие отношения должны развиваться и в сфере освоения космического пространства", - сказал глава госкорпорации.

Он также отметил, что Россия и Турция начали переговоры о подготовке турецкого космонавта для отправки на МКС. Такое предложение он сделал Эрдогану в ходе посещения авиасалона президентами России и Турции.