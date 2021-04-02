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ФБР объявило в розыск россиянина Коршунова

Бывший топ-менеджер ОДК обвиняется в хищении коммерческой тайны у авиакомпании

ФБР объявило в розыск россиянина Коршунова
Александр Коршунов
Фото: Алексей Кузнецов/Интерфакс

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное бюро расследований США объявило в розыск россиянина Александра Коршунова, сообщает в пятницу ФБР.

"Александр Юрьевич Коршунов предположительно вступил в сговор, чтобы похитить для России сведения, составляющие коммерческую тайну у американской авиационной компании", - говорится в заявлении, размещенном в твиттере ФБР.

К записи прикреплен документ, на котором изображена фотография Коршунова, приводятся его личные данные, а также информация о преступлении, в котором его подозревают. В нем также говорится, что в 2009 году Коршунова назначили директором по маркетингу и продажам российской государственной авиационной компании "Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК)". В 2018 году министерство торговли США внесло эту компанию в список юридических лиц, чьи действия противоречат интересам государственной безопасности или внешней политики США.

"Согласно предположениям, в период между 2013 и 2018 годами Коршунов вступил в преступный сговор и осуществил попытку хищения у американской авиационной компании сведений, составляющих коммерческую тайну", - отмечается в нем.

Согласно заявлению ФБР, задача Коршунова заключалась в том, чтобы "побуждать западные авиационные компании к сотрудничеству с ОДК, тем самым способствуя развитию российских авиационных технологий".

"Он нанимал работавших в филиале крупной авиационной компании США инженеров в качестве консультантов по модернизации конструкции российского авиационного двигателя ПД-14", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что он "сумел приобрести у авиационной компании США для России конфиденциальные, защищенные, уникальные инженерно-промышленные образцы, планы и технологические методики".

В 2019 году Окружной суд США по Южному округу штата Огайо официально предъявил обвинения Коршунову в совершении преступления.

30 августа 2019 года Коршунов был арестован в международном аэропорту Неаполя в Италии. Минюст США обвинил задержанного в Неаполе по запросу Вашингтона Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны.

В России Коршунову заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он объявлен в международный розыск.

И США, и РФ добивались экстрадиции Коршунова.

В августе 2020 года Коршунов был экстрадирован в Россию.

ФБР США РФ Объединенная двигателестроительная корпорация ОДК Александр Коршунов

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