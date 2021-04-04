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В Каире прошла торжественная церемония перевозки мумий

В Каире прошла торжественная церемония перевозки мумий
Парад фараонов в Каире
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Торжественная церемония по перевозке мумий египетских фараонов прошла в столице Египта Каире. Об этом сообщает BBC News.

В транспортировке участвовали 22 мумии (18 фараонов и четыре царицы) были перевезены из неоклассического Египетского музея в их новое место упокоения в 5 км от Каира - новый Национальный музей египетской цивилизации. Процессия шла в хронологическом порядке царствований - от правителя 17-й династии, Секененре Таа II, до Рамзеса IX, который правил в 12 веке до нашей эры.

Год назад в Египте наблюдался резкий рост числа случаев заражения COVID-19, но после снижения числа случаев заболевания и смертей ограничения на проведение собраний под открытым небом были позже сняты. Грандиозная церемония, прозванная ее организаторами "золотым парадом фараонов", началась в 20.00 по каирскому времени (21.00 мск). Каждую мумию везли на украшенном транспортном средстве, снабженном специальными амортизаторами, и окружали кортежем, включавшим в себя копии боевых колесниц, запряженных лошадьми.

В то время как древние методы мумификации первоначально сохранили фараонов, для перемещения они были помещены в специальные заполненные азотом ящики, чтобы помочь защитить их от внешних условий. Дороги вдоль маршрута также были перемощены, чтобы обеспечить плавность езды.

Новые экспонаты будут выставлены на всеобщее обозрение с 18 апреля. Зал был спроектирован таким образом, чтобы посетители испытали иллюзию пребывания в Долине Царей в Луксоре.

Кроме того, в следующем году рядом с Великими пирамидами в Гизе должен открыться новый Большой Египетский музей, в котором будет храниться знаменитая коллекция Тутанхамона.

Египет Каир

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