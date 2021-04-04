Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:45Заразились
на 03.04В России 4 572 077+9 021В мире 130 677 409+440 905

Режим ЧП ввели во Флориде из-за угрозы разлива воды с химикатами

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Чрезвычайное положение было объявлено во Флориде после утечки из большого пруда токсичных сточных вод в заливе Тампа, cообщает BBC News.

Более 300 домов в этом районе было приказано эвакуировать, а автомагистраль рядом с водохранилищем Пайни-Пойнт была перекрыта. Жителям было разослано текстовое сообщение с просьбой немедленно покинуть дом.

Чиновники заявили, что резервуар размером в 31 гектар содержит миллионы галлонов воды, содержащей фосфор и азот из старого фосфатного завода. Пруд, где была обнаружена утечка, наполнен радиоактивными отходами. Вода также содержит небольшую концентрацию радия, урана и радона.

Попытки устранить утечку поздно вечером в пятницу, заткнув дыру камнями и другими материалами, оказались безуспешными. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в субботу.

США Флорида Пайни-Пойнт

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 апреля

Пандемия коронавируса

На заводе в США прекратили производство вакцины AstraZeneca

На заводе в США прекратили производство вакцины AstraZeneca

В Каире прошла торжественная церемония перевозки мумий

В Каире прошла торжественная церемония перевозки мумий

Бывший наследный принц Иордании заявил, что находится под домашним арестом

Пандемия коронавируса

Христиане западных стран отмечают Пасху в условиях пандемии

Христиане западных стран отмечают Пасху в условиях пандемии

Протестующие у здания парламента в Тбилиси потребовали отмены комендантского часа

Личные данные более 500 млн пользователей Facebook попали в сеть

Личные данные более 500 млн пользователей Facebook попали в сеть
Пандемия коронавируса

Президент Аргентины заявил, что "Спутник V" защитил его от тяжелой формы COVID-19

В Иордании членов королевской семьи заподозрили в заговоре против короля

"СОГАЗ" довел долю в "СИБУРе" до 12,5%, получив еще один пакет Михельсона

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');