Режим ЧП ввели во Флориде из-за угрозы разлива воды с химикатами

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Чрезвычайное положение было объявлено во Флориде после утечки из большого пруда токсичных сточных вод в заливе Тампа, cообщает BBC News.

Более 300 домов в этом районе было приказано эвакуировать, а автомагистраль рядом с водохранилищем Пайни-Пойнт была перекрыта. Жителям было разослано текстовое сообщение с просьбой немедленно покинуть дом.

Чиновники заявили, что резервуар размером в 31 гектар содержит миллионы галлонов воды, содержащей фосфор и азот из старого фосфатного завода. Пруд, где была обнаружена утечка, наполнен радиоактивными отходами. Вода также содержит небольшую концентрацию радия, урана и радона.

Попытки устранить утечку поздно вечером в пятницу, заткнув дыру камнями и другими материалами, оказались безуспешными. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в субботу.