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На востоке Китая в результате аварии погибли 11 человек

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В восточной китайской провинции Цзянсу в воскресенье утром в результате ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса погибли не менее 11 человек, еще 19 человек получили ранения, сообщила местная полиция.

На скоростном шоссе по неустановленной пока причине грузовик, пробив разделительное заграждение, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. От столкновения перевернулся автобус и пытавшиеся избежать столкновения следовавшие за ним две грузовые машины.

Начато расследование причин и обстоятельств аварии.

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