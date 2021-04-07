Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены ограничением свободы СМИ в РФ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Об обеспокоенности ограничениями свободы СМИ, вводимыми в России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом говорится в размещенном на сайте госдепартамента сообщении о встрече Блинкена с исполняющим обязанности генерального директора Агентства США по глобальным СМИ (USAGM) Келу Чао.

"Госсекретарь и исполняющий обязанности генерального директора Чао поделились своими серьезными опасениями по поводу того, что российское правительство продолжает ограничивать свободу СМИ", - информировал Госдеп.

В качестве примера в сообщении говорится, что Россия ввела требования маркировки информации СМИ, признанных иноагентами. В частности, это касается "Радио Свобода" (признана в России иноагентом) и "Голоса Америки" (признана в России иноагентом).

Закон о СМИ-иноагентах был принят В России в 2017 году после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории.