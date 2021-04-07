Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:23Заразились
на 06.04В России 4 597 868+8 328В мире 132 302 451+488 813

Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены ограничением свободы СМИ в РФ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Об обеспокоенности ограничениями свободы СМИ, вводимыми в России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом говорится в размещенном на сайте госдепартамента сообщении о встрече Блинкена с исполняющим обязанности генерального директора Агентства США по глобальным СМИ (USAGM) Келу Чао.

"Госсекретарь и исполняющий обязанности генерального директора Чао поделились своими серьезными опасениями по поводу того, что российское правительство продолжает ограничивать свободу СМИ", - информировал Госдеп.

В качестве примера в сообщении говорится, что Россия ввела требования маркировки информации СМИ, признанных иноагентами. В частности, это касается "Радио Свобода" (признана в России иноагентом) и "Голоса Америки" (признана в России иноагентом).

Закон о СМИ-иноагентах был принят В России в 2017 году после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории.

Келу Чао Энтони Блинкен

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 7 апреля

Нед Прайс заявил, что США обсуждают с союзниками бойкот Олимпиады в Пекине

США отрицает причастность к инциденту с иранским судном в Красном море

В NASA запланировали на 11 апреля первый полет вертолета на Марсе

Пандемия коронавируса

В Мексике одобрили вакцину COVAXINE против COVID-19

Netflix анонсировал спродюсированный принцем Гарри и Меган Маркл сериал

Netflix анонсировал спродюсированный принцем Гарри и Меган Маркл сериал

Задержанного в Дубае россиянина депортируют из ОАЭ

Пандемия коронавируса

Индия может возобновить экспорт вакцин AstraZeneca к июню

Индия может возобновить экспорт вакцин AstraZeneca к июню

Zoom ограничил использование сервиса для российских компаний с госучастием

Zoom ограничил использование сервиса для российских компаний с госучастием
Пандемия коронавируса

Джастин Трюдо заявил, что Канада столкнулась с третьей волной COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');