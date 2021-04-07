Дефицит бюджета Германии в 2020 году достиг рекорда

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит всех общественных бюджетов Германии по итогам 2020 года составил 189,2 млрд евро, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства (Destatis). Отрицательное сальдо было зафиксировано впервые с 2003 года и стало рекордным с момента воссоединения страны в 1990 году.

До этого ФРГ получала профицит по итогам восьми лет подряд. В том числе в 2019 году он составил 45,2 млрд евро, а в 2018 году достигал рекордных 62,4 млрд евро.

Расходы бюджета в прошлом году выросли на 12,1% и достигли 1 трлн 678,6 млрд евро. В то же время доходы сократились на 3,5% - до 1 трлн 489,4 млрд евро, в частности, налоговые поступления уменьшились на 3,8%.

Пандемия коронавирусной инфекции оказала существенное влияние на бюджеты всех государственных уровней, отмечается в сообщении. Дефицит федерального бюджета составил 129,9 млрд евро (в 2019 году профицит в 45,2 млрд евро), земельного - 33,5 млрд евро (+14,8 млрд евро), в кассах социального страхования - 27,9 млрд евро (+8,1 млрд евро). При этом муниципальные бюджеты зафиксировали профицит в размере 2 млрд евро против 5,6 млрд евро годом ранее.

По итогам 2020 года экономика Германии упала на 4,9%.