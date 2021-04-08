ЕСПЧ не счел нарушением прав человека требования о вакцинации детей в Чехии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Европейском суде по правам человека объявили в четверг, что не усмотрели нарушений в требовании чешских властей о вакцинации детей против ряда опасных заболеваний.

Суд рассмотрел иски нескольких граждан Чехии, утверждавших, что попытки заставить их вакцинировать детей - нарушение статьи 8 Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни).

"Суд пришел к выводу, что меры, против которых подали иски, можно рассматривать как "необходимые в демократическом обществе", - отмечается в пресс-релизе ЕСПЧ.

В суде пояснили, что задача заключалась в том, чтобы дать оценку действующей политике чешских властей в сфере вакцинации. ЕСПЧ при этом не занимался рассмотрением вопроса о том, существуют ли действенные альтернативные варианты защиты здоровья населения, не предусматривающие всеобщей вакцинации детей.

Европейские СМИ отмечают, что это - первые рассмотренные ЕСПЧ дела, касающиеся темы обязательной вакцинации. В исковых заявлениях речь не шла о вакцинах от COVID-19. Однако, как подчеркивается в сообщениях, нынешний вердикт суда в дальнейшем может оказать влияние и на то, как власти стран будут выстраивать систему иммунизации населения от коронавируса.