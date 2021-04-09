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Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Социальные сети Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Ранее сообщалось, что после полуночи по московскому времени пользователи Facebook и Instagram в России и в других странах жаловались на сбои в работе сервисов. Наибольшее число жалоб было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и странах Европы.

Facebook-крупнейшая социальная сеть и одноимённая компания (Facebook Inc.), которая владеет ею. Соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его товарищами во время учебы в Гарвардском университете. Компания Facebook Inc. является владельцем таких популярных сервисов, как Instagram, WhatsApp и мессенджера Workplace.

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