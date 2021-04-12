В Париже неизвестный обстрелял людей у больницы

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В 16-м округе Парижа неизвестный обстрелял людей у входа в больницу Анри-Дюнан, сообщает BFM TV со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Погиб мужчина. Женщина, работающая в службе охраны больницы, была ранена.

Стрелявший уехал на скутере.

Le Figaro уточняет, что стрельба произошла рядом с частной больницей, которой управляет Французский Красный Крест и в которой проводится вакцинация от COVID-19.