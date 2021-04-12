В Париже неизвестный обстрелял людей у больницы
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В 16-м округе Парижа неизвестный обстрелял людей у входа в больницу Анри-Дюнан, сообщает BFM TV со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Погиб мужчина. Женщина, работающая в службе охраны больницы, была ранена.
Стрелявший уехал на скутере.
Le Figaro уточняет, что стрельба произошла рядом с частной больницей, которой управляет Французский Красный Крест и в которой проводится вакцинация от COVID-19.
PARIS - Deux blessés graves par balles à proximité d"un hôpital dans le 16eme arrondissement.— Clément Lanot (@ClementLanot) April 12, 2021
Important dispositif de secours sur place. pic.twitter.com/eY0YLmyVE7