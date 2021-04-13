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Открыт новый вид древних летающих ящеров с "обезьяньим пальцем"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Международная группа исследователей из Китая, Бразилии, Великобритании, Дании и Японии описала новый вид птерозавра (летающего ящера) Kunpengopterus antipollicatus, который был обнаружен в Тяньцзишаньской формации в Китае, сообщает Бирмингемский университет.

"Новый вид древесных птерозавров возрастом 160 млн лет, получивший название "обезьяний палец", имеет самый древний истинно противопоставленный большой палец - новую структуру, ранее неизвестную у птерозавров", - говорится в сообщении. Предполагаемый размах крыльев ящера - 85 см.

Отмечается, что противопоставленный большой палец, в основном, присутствует у млекопитающих (например, приматов) и некоторых древесных лягушек, но крайне редко встречается у современных рептилий, за исключением хамелеонов.

Исследовательская группа сканировала ископаемое K. antipollicatus с помощью микрокомпьютерной томографии. Изучая морфологию его передних конечностей и мускулатуру, ученые предположили, что K. antipollicatus мог использовать свою руку для хватания, что, вероятно, является адаптацией к жизни на дереве.

По данным палеонтологов, K. antipollicatus жил на деревьях и минимально конкурировал с другими птерозаврами, например, дарвиноптерусами.

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