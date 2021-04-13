Открыт новый вид древних летающих ящеров с "обезьяньим пальцем"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Международная группа исследователей из Китая, Бразилии, Великобритании, Дании и Японии описала новый вид птерозавра (летающего ящера) Kunpengopterus antipollicatus, который был обнаружен в Тяньцзишаньской формации в Китае, сообщает Бирмингемский университет.

"Новый вид древесных птерозавров возрастом 160 млн лет, получивший название "обезьяний палец", имеет самый древний истинно противопоставленный большой палец - новую структуру, ранее неизвестную у птерозавров", - говорится в сообщении. Предполагаемый размах крыльев ящера - 85 см.

Please, welcome Kunpengopterus antipollicatus! A new pterosaur from the Jurassic of China with a reversed, or opposed, thumb. This is the first such case for a pterosaur. This kind of feature typically correlates to arboreal habits. [1/5] pic.twitter.com/ypw03J7Hsy — Rodrigo V. Pêgas (@pegasaurus_42) April 12, 2021

Отмечается, что противопоставленный большой палец, в основном, присутствует у млекопитающих (например, приматов) и некоторых древесных лягушек, но крайне редко встречается у современных рептилий, за исключением хамелеонов.

We also attribute specimen ZMNH M8802, the famous female specimen gravid with two eggs, to the new species Kunpengopterus antipollicatus. Previous workers had regarded it as either an indeterminate species of Kunpengopterus, or Darwinopterus. [5/5] pic.twitter.com/nM88G8KMvz — Rodrigo V. Pêgas (@pegasaurus_42) April 12, 2021

Исследовательская группа сканировала ископаемое K. antipollicatus с помощью микрокомпьютерной томографии. Изучая морфологию его передних конечностей и мускулатуру, ученые предположили, что K. antipollicatus мог использовать свою руку для хватания, что, вероятно, является адаптацией к жизни на дереве.

По данным палеонтологов, K. antipollicatus жил на деревьях и минимально конкурировал с другими птерозаврами, например, дарвиноптерусами.