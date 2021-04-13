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Сервис аренды кладовок Public Storage купил мелкого конкурента

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В США компания Public Storage, которая предоставляет в аренду помещения для хранения вещей в индивидуальных кладовках, купит более мелкого конкурента ezStorage за $1,8 млрд. Сделку планируется завершить в мае, сообщает MarketWatch. Финансироваться она будет за счет заемных средств.

В результате Public Storage получит 48 объектов в районах с высоким спросом и значительными препятствиями для нового строительства в Вашингтоне (округе Колумбия), Виргинии и Мэриленде.

С 2019 года Public Storage расширила бизнес и увеличила арендные площади примерно на 21 млн кв. футов (почти 2 млн кв. метров) за счет покупок и реконструкции, затратив на это $4,1 млрд.

Котировки акций компании в начале торгов во вторник растут на 0,8%. С начала текущего года капитализация Public Storage увеличилась на 13% и составляет сейчас $45,6 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 9,9% за этот период.

Public Storage США Вашингтон Мэриленд Виргиния ezStorage

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