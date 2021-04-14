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Боррель обсудил с Блинкеном события вокруг Украины

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель беседовал во вторник с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсуждал с ним Украину, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам) и заместитель председателя (Еврокомиссии) Боррель и госсекретарь Блинкен обсудили последние события на Украине и выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося большого наращивания российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в коммюнике ЕВС, опубликованном в Брюсселе.

Стороны также говорили о продолжении совместной работы по стабилизации Афганистана и обменялись мнениями о продолжающемся кризисе в Эфиопии. Оба затронули ситуацию в Иране и состояние проходящих дискуссий о возвращении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе к полной реализации.

"Высокий представитель и госсекретарь Блинкен договорились продолжить совместную работу над этими и другими приоритетами и проблемами внешней политики и безопасности", - сказано в сообщении ЕВС.

ЕС Жозеп Боррель США Энтони Блинкен Украина

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