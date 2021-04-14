Курс биткойна перевалил за $64 тысячи

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Курс биткойна в среду поднялся выше $64 000, продолжая бить рекорды в преддверии размещения акций Coinbase Global Inc., оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи.

На 9:50 по московскому времени биткойн торговался у отметки $64 563, что на 2,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В ходе торгов курс криптовалюты поднимался до $64 788.

Coinbase выйдет на открытый рынок 14 апреля за счет прямого листинга, справочная цена для которого установлена биржей Nasdaq на уровне $250 за акцию. Реальная цена размещения будет определена на основе рыночных заявок на покупку и продажу акций Coinbase.

Размещение акций по $250 даст Coinbase оценку около $65 млрд, пишет Dow Jones. В рамках последнего частного инвестраунда, состоявшегося в 2018 году, криптовалютная биржа была оценена в $8 млрд.

"Размещение акций Coinbase в США является очень важным фактором для многих инвесторов, поскольку дает сигнал о том, что американские власти не намерены запрещать биткойн", - отмечает аналитик AvaTrade Наим Аслам.

В то же время, некоторые эксперты предупреждают, что оценка Coinbase может оказаться завышенной. Для сравнения: капитализация Nasdaq Inc. составляет порядка $26 млрд, а Intercontinental Exchange Inc., материнской компании Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE), - около $69 млрд.

Курс эфира (Ethereum) в среду также поставил рекорд - $2399,07.