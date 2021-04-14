Президент "Транснефти" назвал трубопровод компании "мальчиком для битья" для Минска

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В "Транснефти" не видят улучшения ситуации с работой нефтепродуктопровода компании в Белоруссии, заявил в кулуарах Русского географического общества президент нефтетранспортной монополии Николай Токарев. Он считает, что в Минске проект выбрали "в качестве мальчика для битья".

"Пока сказать ничего определенного не могу. Какие проблемы были, такие и остались", - сказал он.

"Все, что там происходило, происходит по нарастающей к сожалению. Наши партнеры в Белоруссии особо и не скрывают, что наше предприятие избрано в качестве мальчика для битья - вы нам НДПИ, а мы вам - проблемы с этим предприятием. Пусть это останется на их совести", - отметил Токарев.

Переговоры об этом ведутся давно. Президент "Транснефти" считает, что вопрос пора решать "на другом уровне".

"К сожалению, ситуация усугубилась. По этому вопросу мы давно обратились в правительство России. Рабочая группа высокого уровня в повестке эту тему уже рассматривала. Она остается в повестке, переговоры не увенчались успехом, и позитива мы не видим", - добавил Токарев.

Транзит российских нефтепродуктов по территории Белоруссии осуществляет УП "Запад-Транснефтепродукт" (Мозырь), собственником имущества которого является ПАО "Транснефть". "Запад-Транснефтепродукт" может осуществлять транзит российских нефтепродуктов в направлении Латвии и Украины.

В феврале в "Транснефти" отмечали, что с 2020 года белорусская сторона "душит" "Запад-Транснефтепродукт" налогами и проверками и возникает угроза национализации предприятия в пользу Минска.

Как говорил тогда "Интерфаксу" советник президента "Транснефти", пресс-секретарь компании Игорь Демин, переход компании из собственности России в собственность Белоруссии приведет к потере Москвой 6,7 млрд рублей.