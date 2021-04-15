Бортников назвал причины усиления ультраправых настроений на Западе

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сторонники ультраправых организаций стали активнее совершать вооруженные нападения в США и Европе, считая, что защищают национальную идентичность своих стран, заявил на Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ директор ФСБ Александр Бортников.

"В США движение за права чернокожих (Black Lives Matter - ИФ) вылилось в волну беспорядков и погромов, спровоцировало резкий рост расистских настроений", - сказал он.

В Европе, по его мнению, "массовый приток и радикализация мигрантов усиливают антагонизм между местными жителями и беженцами".

"В результате сторонники ультраправых организаций стали все чаще совершать вооруженные нападения, считая, что выступают в защиту национальной идентичности своих стран", - сказал директор ФСБ.