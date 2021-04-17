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Байден и Суга выразили готовность вместе противостоять Китаю и КНДР

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - США и Япония готовы вместе принять вызовы, исходящие от КНР и Северной Кореи, заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с японским премьером Есихидэ Сугой.

Суга и Байден впервые встретились лично в пятницу. На повестке были пандемия COVID-19, вопросы региональной безопасности, климатический кризис, технологическая политика, ситуация с КНДР и отношения с Китаем.

"Мы готовы работать вместе, чтобы принимать вызовы от Китая и решать такие вопросы, как Восточно-Китайское и Южно-Китайское море, а также Северной Кореи, чтобы обеспечить будущее свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - заявил президент США.

Японский премьер, со своей стороны, отметил, что они с Байденом выступают за "искренний диалог с Китаем" по спорным вопросам. Также, по его словам, обе страны намерены требовать от КНДР соблюдения резолюций СБ ООН в том, что касается ракетного вооружения.

Суга также заявил Байдену, что Япония будет наращивать возможности сил самообороны. Он добавил, что США и Япония будут обсуждать, как сделать их военный альянс более эффективным.

США Япония Китай КНДР

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