Помпео уличили в сотне обращений к подчиненным по личным делам

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Бывший госсекретарь США Майк Помпео и его супруга Сьюзан более ста раз обращались к подчиненным с личными поручениями, которые не были связаны с их служебными обязанностями, сообщает издание Politico со ссылкой на доклад аппарата генерального инспектора Госдепа.

Расследование включало, в частности, просмотр электронных писем и проведение бесед с сотрудниками Госдепа. Так выяснилось, что Помпео и его жена просили подчиненных выгуливать собаку, рассылать открытки на Рождество, резервировать столики в ресторанах.

Самого Помпео также вызывали на беседу, и он заверил расследователей, что просьбы были зачастую мелкими, из тех, что обычно озвучиваются по дружбе, отмечает Politico. Однако в аппарате генерального инспектора Госдепа настаивают на оправданности расследования, так как правила взаимодействия сотрудников просты и не терпят исключений даже по незначительным поводам. Там отмечают, что, в конечном итоге, бывший госсекретарь использовал труд сотрудников за счет средств налогоплательщиков.

В марте Помпео заявил, что может принять участие в президентской гонке в 2024 году, если экс-президент США Дональд Трамп решит не баллотироваться.