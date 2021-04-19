В результате крушения поезда в Египте погибли 11 человек

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд сошел с рельсов в воскресенье к северу от Каира, погибли по меньшей мере 11 человек, сообщает Associated Press.

Четыре вагона поезда сошли с рельсов в городе Бенха в провинции Кальюбия, недалеко от Каира, говорится в заявлении железнодорожного управления. На видеозаписях в социальных сетях были запечатлены перевернутые вагоны и пассажиры, спасающиеся бегством по железной дороге. Поезд направлялся в город Мансура в дельте Нила из египетской столицы, говорится в сообщении.

A total of 11 people were killed and 98 injured in the Sunday derailment of a train in Toukh, the Delta, where most of the injuries are fractures and segmental wounds.



Details at https://t.co/o4fSqkVx04#EgyptToday #Egypt | #القيلوبية #قطار_طوخ pic.twitter.com/W8V0e66yb0 — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) April 18, 2021

Министерство здравоохранения заявило, что помимо погибших, по меньшей мере 98 человек получили ранения, причем большинство из них пострадали от переломов, порезов и ушибов.

Государственная газета "Ахрам дейли" сообщила о задержании властями по меньшей мере 10 железнодорожных чиновников, включая машиниста поезда и его помощника, в ожидании расследования авиакатастрофы. В университетской больнице Бенха люди выстроились в очередь, чтобы сдать кровь для жертв авиакатастрофы.

Железнодорожная авария произошла через три недели после столкновения двух пассажирских поездов в провинции Сохаг, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек и еще 200 получили ранения, включая детей.

Самая масштабная железнодорожная катастрофа в Египте произошла в 2002 году, когда 373 человека погибли после пожара в поезде, следовавшем на юг из Каира.