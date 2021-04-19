Путин и президент Боливии обсудили поставки вакцины "Спутник V"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Боливии Луисом Арсе, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено вопросам сотрудничества в сфере здравоохранения, включая, прежде всего, борьбу с распространением коронавирусной инфекции и обеспечение поставок российской вакцины "Спутник V" в Боливию", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжено обсуждение практических шагов по развитию партнерских отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической и транспортной областях, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что стороны условились о поддержании контактов на различных уровнях.