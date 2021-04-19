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Исламисты казнили в Египте трех человек, включая копта

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Группа египетских исламистов, связанных с группировкой "Исламское государство" (запрещено в РФ) казнила трех человек и опубликовала кадры убийства.

Как сообщает Daily Mail, одной из жертв стал копт, 62-летний Набиль Хабаши Салама. Террористы показательно застрелили его из автомата, заявив, что это предупреждение для всех египетских христиан, которые поддерживают египетскую армию.

Местные копты сообщают, что Набиль Хабаши Салама пропал в прошлом ноябре, его похитили прямо на улице. Мужчина занимался восстановлением христианских церквей, которые были разрушены исламистами.

На другом видео запечатлена казнь двух других мужчин, предположительно, представителей местных племен. Их террористы также обвинили в поддержке египетских силовиков.

Между тем Associated Press сообщает со ссылкой на МВД Египта, что полицейские застрелили троих подозреваемых в убийстве христианина. Отмечается, что его убийство, вероятно, произошло несколько месяцев назад, а сейчас было обнародовано видео.

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