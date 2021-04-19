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Крупнейшие инвесторы призвали банки не поддерживать ископаемое топливо

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Инвесторы, управляющие активами на сумму $11 трлн, призвали крупнейшие банки мира постепенно отказаться от финансирования компаний, участвующих в добыче ископаемого топлива, и направить свои силы на достижение целей Парижского соглашения по климату.

Банки как распределители капитала в мировой экономике играют решающую роль в усилиях по ограничению глобального потепления, пишет агентство Bloomberg. Все большее число активистов, политических деятелей и инвесторов сейчас призывают отрасль использовать свои огромные ресурсы для содействия переходу к экономике с нулевыми нетто-выбросами.

"Крайне необходимо, чтобы банки предприняли и ускорили меры в поддержку целей Парижского соглашения", - цитирует агентство Стефани Пфайфер, генерального директора Группы институциональных инвесторов по изменению климата (Institutional Investors Group on Climate Change, IIGCC).

Собранная IIGCC группа из 35 инвесторов, в числе которых подразделение Federated Hermes Inc. EOS и Pacific Investment Management Co., обратилась к 27 банкам с просьбой взять на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в рамках своей деятельности к 2050 году, в том числе связанных с кредитованием, торговыми операциями и андеррайтингом, и установить промежуточные целевые показатели сокращения выбросов.

Они направили соответствующее письмо банкам, включая JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc и UBS Group AG. Инвесторы, среди которых также Fidelity International и Legal & General Investment Management, сообщили, что банкам следует расширить деятельность в сфере "зеленого" финансирования и выйти из любых проектов, которые противоречат Парижскому соглашению.

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