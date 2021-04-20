Бывший вице-президент США Мондейл скончался в возрасте 93 лет

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Уолтер Мондейл умер в понедельник в возрасте 93 лет, сообщают американские СМИ.

По словам представителя семьи Кэти Танхайм, Мондейл умер дома в центре Миннеаполиса в окружении семьи.

Мондейл занимал пост генерального прокурора штата с 1960 года, а затем был назначен в Сенат США, где представлял штат Миннесота в течение 12 лет. Также он занимал пост вице-президента в администрации Джимми Картера с 1977 по 1984 гг.

Позднее Мондейл занимал пост в администрации президента Билла Клинтона, будучи послом в Японии.