Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 143 842 820+889 975

Саммит НАТО в 2021 году состоится 14 июня

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг сообщил в твиттере, что саммит стран-членов Североатлантического альянса состоится 14 июня в Брюсселе.

Он отметил, что на саммите будет "содержательная повестка", нацеленная на укрепление трансатлантического сотрудничества и обсуждение "сегодняшних и завтрашних вызовов".

Согласно распространенному пресс-службой альянса заявлению Столтенберга, лидеры, в частности, обсудят "агрессивные действия России, террористическую угрозы, хакерские атаки", а также "усиление Китая".

"Я с нетерпением жду успешного саммита в июне", - отметил генсек НАТО.

НАТО Йенс Столтенберг

Новости

Швейцария начала расследование против Credit Suisse в связи с Archegos

Швейцария начала расследование против Credit Suisse в связи с Archegos

В Индии за сутки выявили почти 315 тысяч случаев COVID-19

В Индии за сутки выявили почти 315 тысяч случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

В мире от COVID из 143,5 млн заразившихся умерли более 3 млн человек

Пандемия коронавируса

В Мексике и Польше обнаружены поддельные вакцины Pfizer

В Мексике и Польше обнаружены поддельные вакцины Pfizer

Что случилось этой ночью: четверг, 22 апреля

WSJ узнала о намерении Байдена признать геноцид армян в Османской империи

WSJ узнала о намерении Байдена признать геноцид армян в Османской империи

Фигурантам дела о заговоре против Лукашенко предъявлено обвинение

Фигурантам дела о заговоре против Лукашенко предъявлено обвинение
Пандемия коронавируса

Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников COVID-ограничений

Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников COVID-ограничений

Елизавета II поблагодарила всех за поддержку в свой первый день рождения без мужа

В Чехии задержали не менее пяти подозреваемых в работе на разведку РФ

В Чехии задержали не менее пяти подозреваемых в работе на разведку РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');