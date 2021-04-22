Три вспышки на Солнце произошли утром в четверг

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Три вспышки на Солнце зафиксированы утром в четверг, сообщается на официальном сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Как сообщает лаборатория, первая вспышка класса С началась в 07:10 по Москве, затем следовала еще одна в 08:00, и последняя произошла в 08:50.

В среднем каждая из вспышек длилась 5-7 минут.

Вспышечная активность делится на 5 категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х.