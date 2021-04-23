Байден в июне посетит саммиты G7 и НАТО в Европе

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в июне отправится в свою первую зарубежную поездку в качестве лидера страны и посетит Великобританию и Бельгию. Об этом говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе Белого дома.

"Президент Джо Байден поедет в Соединенное Королевство и Бельгию в июне 2021 года. Это будет первая зарубежная поездка президента Байдена", - отмечается в заявлении.

В частности, Байден посетит саммит G7 в Корнуолле (Великобритания), запланированный на 11-13 июня, саммит НАТО в Брюсселе 14 июня и саммит США-ЕС также в столице Бельгии.

Согласно заявлению, на саммите G7 Байден подтвердит приверженность США принципам многосторонних отношений и ценностям "главных демократических стран". Также у Байдена запланированы двусторонние переговоры с лидерами стран G7, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Затем на саммите НАТО пройдут отдельные встречи президента США с лидерами стран альянса.

"В Брюсселе президент Байден примет участие в саммите США-ЕС, который подчеркнет нашу приверженность мощному трансатлантическому партнерству, базирующемуся на совместных интересах и ценностях", - говорится в пресс-релизе.

В Белом доме отметили, что лидеры государств будут говорить о совместных проблемах внешней политики, о мировом здравоохранении, способах стимулировать экономическое восстановление, реагировать на изменения климата, продвигать сотрудничество в сфере торговли и IT-технологий, а также укреплять демократию.