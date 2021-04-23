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Пентагон приостановил полеты всех стратегических бомбардировщиков B-1B

Пентагон приостановил полеты всех стратегических бомбардировщиков B-1B
Фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В связи с выявленными техническими неполадками в работе двигателей одного из американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer приостановлены полеты всех самолетов данного типа. Об этом сообщило Командование глобального удара США.

По имеющимся данным, в начале апреля после аварийной посадки B-1B с бортовым номером 86-0104 на авиабазе Эллсуорт в штате Южная Дакота была обнаружена серьезная утечка в топливном насосе, обеспечивающем выход самолета на форсаж.

Командование приняло решение провести техническое обследование и профилактику всего авиапарка этих бомбардировщиков.

Все полеты самолетов приостановлены с 20 апреля. Возвращение их в строй будет осуществляться по мере прохождения инспекции каждым самолетом. Конкретного графика пока нет.

По сообщению командования, пока их задачи по всему миру будут выполнять другие имеющиеся у США стратегические бомбардировщики – B-52H и B-2.

Американские СМИ отмечают, что за последние годы выросло количество технических проблем, в том числе с двигателями у стареющих бомбардировщиков B-1B.

В настоящее время ВВС США располагают 61 бомбардировщиком В-1В Lancer, а также 46 стратегическими бомбардировщиками B-52H и 20 бомбардировщиками-невидимками B-2, способными нести ядерное оружие.

США B-1B Lancer

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