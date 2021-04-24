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Министр транспорта Аргентины погиб в результате ДТП

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в дорожно-транспортном происшествии в пятницу вечером (в ночь на субботу по московскому времени), сообщает La Nacion. Ему было 56 лет.

По сообщению издания, Меони ехал за рулем служебного Ford Mondeo в город Хунин к семье.

Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил соболезнования близким министра.

"Мы потеряли основательного, неутомимого и честного политика. Образцовый чиновник", - написал в твиттере Фернандес.

Аргентина Марио Меони

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