Министр транспорта Аргентины погиб в результате ДТП

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в дорожно-транспортном происшествии в пятницу вечером (в ночь на субботу по московскому времени), сообщает La Nacion. Ему было 56 лет.

По сообщению издания, Меони ехал за рулем служебного Ford Mondeo в город Хунин к семье.

Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил соболезнования близким министра.

Con mucha tristeza recibí la ingrata noticia del fallecimiento de @mariomeoni, Ministro de Transporte de nuestro Gobierno.

Con él perdemos a un político cabal, incansable y honesto. Un funcionario ejemplar.

Con sincero pesar acompaño a quienes como yo lo han querido y respetado. pic.twitter.com/NV8gX5GmKJ — Alberto Fernández (@alferdez) April 24, 2021

"Мы потеряли основательного, неутомимого и честного политика. Образцовый чиновник", - написал в твиттере Фернандес.