Минск не планирует закрывать посольства в Европе и Украине

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия не планирует закрывать посольства в европейских странах и Украине, заявил в эфире телеканала ОНТ министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в воскресенье.

"Сокращаем мы посольства там, где нам уже невыгодно держать посольства в силу малого товарооборота, низкого экспорта в ту или иную страну. Поэтому мы в нескольких странах сократим наши посольства. Но это не касается, как было сказано, европейских стран, Украины и так далее", - подчеркнул Макей.

Он добавил, что министерство понимает, что "однажды закрыв то или иное дипломатическое загранучреждение, сложнее потом его будет открыть".

"Мы будем продолжать взаимодействие со всеми государствами, но, конечно, будем смотреть на то, как к нам относятся", - уточнил министр.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что белорусский МИД готов иметь нормальные отношения со всеми партнёрами, в том числе и представителями коллективного Запада. По словам Макея, российский вектор для Беларуси всегда будет являться основным.

"Но мы будем искать более надежных партнеров и в других странах, которые тоже имеют вес на мировой арене", - резюмировал он.