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Байден близок к назначению посла США в ЕС и постпреда в НАТО

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру Марка Гитенштейна на пост посла США в ЕС и Джули Смит в качестве постпреда в НАТО, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, некоторые советники Байдена хотят, чтобы кандидаты были объявлены в преддверии первой зарубежной поездки президента США. В июне Байден отправится в Великобританию на саммит G7, а затем в Брюссель на саммит НАТО. Это будет первая зарубежная поездка в должности президента США.

Гитенштейн - юрист-международник, был первым послом президента Барака Обамы в Румынии, теперь работает старшим адвокатом в Mayer Brown. Смит - экс-советник Байдена по нацбезопасности, в настоящее время занимает пост старшего советника в госдепе.

Чиновники, беседовавшие с Axios, отметили, что окончательные решения еще не приняты.

США Джо Байден Марк Гитенштейн ЕС Джули Смит НАТО

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