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Blue Origin опротестовала выбор SpaceX для отправки человека на Луну

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Частная аэрокосмическая компания Джеффа Безоса Blue Origin подала протест в Счетную Палату США в связи с выбором NASA компании SpaceX для отправки человека на Луну в рамках программы "Артемида" в 2024 году, сообщает специализированное издание spacenews.com.

По мнению компании, NASA не предоставило Blue Origin возможности пересмотреть их заявку на участие в конкурсе на отправку человека на Луну, когда ведомство объявило о сокращении бюджета программы с 3,3 млрд долларов до 850 млн. Изначально планировалось, что для участия в программе могут быть выбраны два участника конкурса, однако при недостаточном бюджете такой вариант стал невозможен.

"К Blue Origin было проявлено предвзятое отношение со стороны NASA из-за того, что ведомство не сообщило об изменении в требованиях к кандидату. Компания могла бы предпринять и предприняла бы необходимые меры для пересмотра заявки, снизила бы затраты, чтобы остаться в рамках финансирования, предоставленного ведомству, и/или предложила бы пересмотр графика, если бы такая возможность была предоставлена со стороны NASA", - говорится в протесте компании,

Ранее NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания Илона Маска SpaceХ. В конкурсе на получение контракта также участвовали Dynetics и Blue Origin в партнерстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

Blue Origin NASA SpaceХ

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