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Разведсообщество США создаст центр для защиты от иностранного влияния

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Офис директора Нацразведки США начал работу по созданию центра по борьбе с "враждебным иностранным вмешательством в дела США", сообщает Politico.

Офис директора Национальной разведки создаст центр "из-за развивающихся угроз (...) и в свете требований Конгресса", заявил представитель агентства изданию. Центр будет заниматься сбором разведывательных данных, "связанных с пагубным влиянием" со стороны России, Ирана, Северной Кореи и Китая.

Чиновник офиса директора Нацразведки понадеялся, что центр заработает "как можно скорее", но отказался назвать приблизительные сроки.

Создание такого центра стало результатом неоднократных предупреждений американских официальных лиц и законодателей Конгресса о том, что иностранные усилия по влиянию на США, вероятно, продолжатся в ближайшие годы.

В прошлом месяце разведка США опубликовала доклад, в котором была дана оценка иностранного вмешательства в выборы 2020 года.

В докладе Нацразведки США утверждается, что иностранные государства не предпринимали попыток непосредственного вмешательства в процесс проведения выборов в США в 2020 году. Тем не менее, по версии американской стороны, некоторые иностранные государства, такие как Иран и Россия, якобы распространяли несоответствующую действительности информацию, "чтобы подорвать общественное доверие к избирательным процессам и результатам".

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