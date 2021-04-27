Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:57Заразились
на 26.04В России 4 771 372+8 803В мире 147 548 895+359 277

Разведку США попросили рассекретить больше данных по РФ и КНР

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Руководство американского разведсообщества обсуждает рассекречивание большего объема данных о действиях России и Китая, сообщает издание Politico.

По его данным, это предложение стало ответом на послание представителей региональных командований вооруженных сил США, которые обратились в прошлом году к руководству американских спецслужб с просьбой предоставить им больше свидетельств, которые они могли бы обнародовать, борясь с "разрушительным поведением" России и Китая.

По их словам, Вашингтон может заручиться поддержкой американских союзников только путем "открытой борьбы за правду против тех, кто бросает вызов Америке в XXI веке". Но, отмечают они, усилия по борьбе в битве идей сдерживаются чрезмерно строгими методами секретности, пишет Politico.

В миреТрамп распорядился рассекретить документы по "российскому делу"Читать подробнее

"К сожалению, нам все еще не хватает возможностей для того, чтобы пролить свет на правду, противостоять искажениям, указывать на ложные высказывания и вовремя влиять на события, чтобы менять ситуацию", - приводит издание выдержки из послания генералов.

"Русские и китайцы, в частности, превратили информацию в оружие. Это вызывает значительное беспокойство, на которое и указали армейские командующие и профессионалы разведки. Им необходима своевременная и относящаяся к делу информация для того, чтобы разоблачать вредоносную активность и противостоять тому, что они видят", - сообщила Politico бывший заместитель министра обороны США по вопросам разведки и безопасности Кари Бинген, которая также получила это послание.

Politico пишет, что с предложением подготовить это обращение выступил глава Индо-Тихоокеанского командования армии США адмирал Фил Дэвидсон. Его поддержали командующие силами США в Азии, Европе, Африке, Латинской Америке, а также главы космического командования США и службы специальных операций. При этом его послание не подписали руководители киберкомандования и Центрального командования армии США. Сейчас это послание рассекречено, но помечено визой "только для официального использования".

США Россия КНР

Новости по теме

Новости

Трубоукладчик "Академик Черский" начал строить "Северный поток 2"

Япония продолжит добиваться заключения мирного договора с Россией

Япония продолжит добиваться заключения мирного договора с Россией

НАСА перенесло дату отстыковки корабля Crew Dragon от МКС на 30 апреля

НАСА перенесло дату отстыковки корабля Crew Dragon от МКС на 30 апреля

Что случилось этой ночью: вторник, 27 апреля

Москва и Вена обсуждают восстановление регулярных авиарейсов

Москва и Вена обсуждают восстановление регулярных авиарейсов

Пентагон отметил, что Россия отвела часть войск от границ с Украиной

Россия выйдет из Договора по открытому небу до конца мая

Пандемия коронавируса

ВОЗ направила 2,6 тыс. сотрудников на помощь Индии в борьбе с COVID

Пандемия коронавируса

Турция ввела локдаун до середины мая из-за роста COVID-заболеваемости

Лондон ввел санкции против 14 россиян в рамках борьбы против коррупции

Лондон ввел санкции против 14 россиян в рамках борьбы против коррупции
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');