В Бангладеш одобрили экстренное применение вакцины "Спутник V"
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Главное управление лекарственного обеспечения Бангладеш (DGDA) во вторник одобрило экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщают местные СМИ, в частности, The Daily Star.
Как отмечается, такое решение принято в ходе заседания DGDA.
После встречи гендиректор управления Махбубур Рахман заявил, что "теперь нет никакого законного запрета на импорт или использование данной вакцины".
"Если Бангладеш захочет приобрести вакцину, Россия предоставит ее в следующем месяце", - цитируют СМИ слова Рахмана.