В Бангладеш одобрили экстренное применение вакцины "Спутник V"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Главное управление лекарственного обеспечения Бангладеш (DGDA) во вторник одобрило экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщают местные СМИ, в частности, The Daily Star.

Как отмечается, такое решение принято в ходе заседания DGDA.

После встречи гендиректор управления Махбубур Рахман заявил, что "теперь нет никакого законного запрета на импорт или использование данной вакцины".

"Если Бангладеш захочет приобрести вакцину, Россия предоставит ее в следующем месяце", - цитируют СМИ слова Рахмана.