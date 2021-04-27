Танкер столкнулся с сухогрузом у китайского порта Циндао

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Сухогруз Sea Justice во вторник утром врезался в танкер A Symphony в Желтом море возле порта Циндао в КНР, в результате чего произошел разлив нефти, сообщили западные СМИ.

"Удар... привел к пробоине в грузовом отсеке и балластных цистернах", - приводят СМИ заявление компании-оператора Goodwood Ship Management.

В результате инцидента пострадавших на танкере нет. Goodwood Ship Management предприняла меры, чтобы минимизировать разлив нефти, на место происшествия были направлены эксперты, чтобы остановить утечку нефти и начать операцию по очистке вод.

При этом работам мешает плохая видимость в этом районе, добавили в компании.