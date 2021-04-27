Президент Грузии помиловала совладельца оппозиционного телеканала

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник ради выхода из политического кризиса подписала акт о помиловании одного из акционеров оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Гиоргия Руруа.

Вопрос помилования Руруа был внесен в соглашение о выходе из политического кризиса, которое было подписано частью грузинской оппозиции с правящей партией "Грузинская мечта". Оппозиция называет его политзаключенным, а власти преступником.

Как сказано в распространенном во вторник администрацией грузинского президента заявлении Зурабишвили, она приветствует выполнение сторонами (политическими партиями) первого этапа соглашения (начало работы в парламенте). "Со своей стороны, я выполнила свое слово и подписала акт о помиловании", - отметила президент.

"Скандальное решение"

19 апреля она заявила на брифинге: "Для меня, как и для всего общества, эта личность со своим известным прошлым, которую можно назвать кем угодно, кроме политзаключенного, не укладывается ни в одну категорию для помилования. Несмотря на это, ради выхода страны из политического тупика, ее будущего, я готова принять для себя действительно скандальное решение и помиловать его, но с условием, что этот шаг станет последним аккордом для завершения политического кризиса и страна, и парламент вернутся к нормальной жизни и работе".

Соглашение между властями и оппозицией по выводу Грузии из политического кризиса было подписано 20 апреля и депутаты от трех оппозиционных партий приняли решение о прекращении бойкота парламента. В подписанном документе, подготовленном Евросоюзом и США, отдельным пунктом говорится об освобождении Руруа.

Кто такой Руруа

В 1990-е годы Руруа числился в вооруженной организации "Мхедриони", занимавшейся рэкетом и разбоем, и был приближен к ее лидеру Джабе Иоселиани. Позже Руруа занялся бизнесом и приобрел часть акций "Пирвели ТВ". Свою политическую позицию он не озвучивал, но несколько раз появлялся на митингах оппозиции.

Руруа был задержан в ноябре 2019 года. При обыске в его автомобиле полицейские нашли незарегистрированный пистолет. В июле 2020 года Тбилисский городской суд признал его виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и приговорил к 4 годам лишения свободы.

На суде Руруа не признал вины, заявив о политическом преследовании со стороны действующих властей. В оппозиции также сочли приговор политическим преследованием, там утверждали, что оружие было подброшено в автомобиль Руруа с целью дискредитации и закрытия оппозиционного телеканала "Мтавари архи".