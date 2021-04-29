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Американский регулятор хочет запретить сигареты с ментолом

Американский регулятор хочет запретить сигареты с ментолом
Фото: Robert Alexander/Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американское управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) в четверг объявило, что предложит запретить в США сигареты с ментолом, сообщает телеканал CNBC.

Как заявила глава FDA Джанет Вудкок, этими действиями регулятор "поможет значительно сократить число начинающих курить среди молодежи", увеличит шансы отказаться от этой вредной привычки для уже курящих, а также уменьшит число проблем со здоровьем у цветных сообществ, групп населения с низкими доходами и представителей ЛГБТК+ (сексуальные меньшинства - ИФ), "у всех из которых вероятность использовать эти табачные продукты гораздо выше".

Ментол - последний разрешенный в США ароматизатор для сигарет. По данным FDA, его несоразмерно больше курит молодежь, цветное население и бедные. Большинство афроамериканцев, по данным регулятора, предпочитают бренды сигарет с ментолом. И наивысший процент рака легких в стране сейчас наблюдается среди чернокожих мужчин.

Телеканал отмечает, что это предложение, вероятно, столкнется с противодействием табачной индустрии. FDA планирует ввести стандарты, запрещающие сигареты с ментолом, в течение следующего года. Также регулятор предложит запретить все ароматизаторы в сигарах.

FDA США Джанет Вудкок

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