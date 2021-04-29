США начали вывод войск из Афганистана

Страны НАТО также начали выводить свои силы

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американское военное командование в четверг приступило к выводу войск США из Афганистана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные американские источники.

"Менее 100 военных покинули Афганистан, в основном, по воздуху", - отмечает CNN.

Позже факт старта вывода сил подтвердили в администрации США. "Сейчас проводится вывод войск", - сказала американским журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Всего на афганской территории сейчас остается около 2,5 тыс. американских солдат, а также - еще несколько сотен военных, выполняющих спецоперации. Все они по указу президента покинут страну.

Ранее в четверг ответственный сотрудник аппарата штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе сообщил "Интерфаксу" о начале вывода войск стран НАТО из Афганистана.

"В середине апреля союзники по НАТО решили начать вывод сил миссии "Решительная поддержка" к 1 мая, и этот вывод начался. Это будет упорядоченный, скоординированный и продуманный процесс", - сообщил собеседник агентства.

"Безопасность наших войск, - продолжил он, - будет главным приоритетом на каждом этапе пути, и мы принимаем все необходимые меры, чтобы уберечь наш персонал от ущерба".

Поэтому, объяснил натовский чиновник, понятно, что "на данном этапе мы не будем вдаваться в операционные подробности, включая численность войск или сроки для отдельных стран".

"Любые атаки талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) во время вывода будут встречены решительным ответом. Мы планируем завершить вывод в течение нескольких месяцев", - отметил он.

Ранее Госдеп призвал американцев не ездить в Афганистан, а тех, кто уже там находится и хочет уехать - покинуть страну как можно скорее. В ведомстве назвали основные риски в Афганистане - это коронавирус, преступность, терроризм, гражданские волнения, похищения людей и вооруженные столкновения.

Администрация президента Джо Байдена собирается начать выводить военных из Афганистана 1 мая и закончить к 11 сентября. Прежняя американская администрация планировала вывести войска из Афганистана к 1 мая, о чем и договорилась с "Талибаном". Теперь талибы считают решение Байдена изменить даты вывода нарушением соглашений с Вашингтоном и заявляют, что готовы к ответным действиям.