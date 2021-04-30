Пятеро человек арестованы по делу о похищении собак Леди Гаги

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пять человек были арестованы за кражу двух французских бульдогов, принадлежащих американской певице Леди Гаге, сообщается на сайте BBC News.

В феврале нападавшие выстрелили в грудь выгуливавшему собак Райану Фишеру и забрали собак Леди Гаги, Кодзи и Густава.

В процессе операции Фишеру пришлось удалить часть легкого, и это спасло ему жизнь. Ассистент Леди Гаги уже покинул больницу.

В четверг полиция Лос-Анджелеса объявила, что предъявила обвинения трем подозреваемым в самом инциденте, а также двум другим в качестве сообщников.

Джеймсу Джексону, Джейлин Уайт и Лафайету Уэйли - 18, 19 и 27 лет соответственно - предъявлены обвинения в покушении на убийство и ограблении. Полиция также обвинила 40-летнего Гарольда Уайта - отца Джейлин Уайт - и 50-летнюю Дженнифер Макбрайд в соучастии в покушении на убийство. Мисс Макбрайд вернула собак полиции через два дня после кражи, после того как Леди Гага предложила вознаграждение в размере 500 тыс. долларов (372,5 млн рублей) за их возвращение.

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что животных вернули певице. Как именно были возвращены собаки, неизвестно. Associated Press сообщает, что женщина принесла животных в полицейский участок Лос-Анджелеса. По данным правоохранительных органов, она не имела отношения к похищению собак.

Мистер Фишер выгуливал трех собак в жилом районе Голливуда ночью, когда нападавшие подъехали на машине. Ему выстрелили в грудь из полуавтоматического пистолета, а двух собак забрали. Еще один бульдог Леди Гаги, Азия, не пострадал во время инцидента.