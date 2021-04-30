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ЕК обвинила Apple в нарушении конкуренции в связи с жалобой Spotify

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предъявила Apple Inc новые обвинения в нарушении антимонопольного законодательства: в этот раз речь идет о том, что американская компания злоупотребляет своим контролем над приложениями музыкальных стриминговых сервисов.

По мнению регулятора, Apple ограничивает в правах сервисы, требуя от них принимать оплату за продажу цифрового контента через внутреннюю систему покупок в приложениях для устройств Apple.

Проверка была начата Еврокомиссией в связи с жалобой Spotify Technology SA, оператора музыкального сервиса, конкурирующего с Apple Music.

Регулятор отметил также, что Apple нарушила конкуренцию, ограничив возможности информирования разработчиками приложений пользователей о том, что существует возможность подписки на сервис не через приложение и что такая подписка является более дешевой. Встроенная система покупок Apple предусматривает 30%-ную комиссию на покупки внутри многих из наиболее популярных приложений, пишет The Wall Street Journal.

"Это дело о том, что магазины приложений играют центральную роль в цифровой экономике, - заявила исполнительный зампредседателя Еврокомиссии Маргрет Вестагер. - Магазин приложений может играть ограничивающую роль, особенно если это единственный магазин приложений в мобильной экосистеме".

Как отмечают в Еврокомиссии, сервис Spotify остался успешным, несмотря на то что отменил возможность платной подписки через приложения для устройств Apple, чтобы избежать уплаты 30%-ной комиссии.

У Apple есть возможность представить свои возражения по этому делу, прежде чем Еврокомиссия вынесет решения. Американской компании может грозить штраф в размере до 10% ее годовой выручки. Кроме того, регулятор может потребовать от компании изменить свои деловые практики.

Летом прошлого года Еврокомиссия начала два официальных антимонопольных расследования в отношении Apple Inc. для оценки возможного нарушения компанией правил конкуренции в сервисах Apple Pay и App Store.

Spotify Apple ЕК Еврокомиссия

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