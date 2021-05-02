В Иране на химзаводе произошел пожар
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Сильный пожар произошел в воскресенье на одном из предприятий химической промышленности близ иранского города Кум, сообщает иранское телерадиовещание.
На кадрах, опубликованных в твиттере, видны густые клубы черного дыма и мощное открытое горение.
На месте происшествия работают пожарные бригады, сообщается, что двое пожарных пострадали. Причина происшествия пока не установлена.
صبح امروز آتشسوزی مهیبی در شهرک صنعتی شکوهیه قم در محل شرکت مولدان رخ داده.— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 2, 2021
سخنگوی آتش نشانی قم: یکی از خودروی آتشنشانی در این علمیات به کلی دچار حریق شد و دو تن از همکاران آتشنشان نیز به شدت دچار مصدومیت شدند. pic.twitter.com/l3yejRoK8r