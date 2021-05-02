В Иране на химзаводе произошел пожар

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Сильный пожар произошел в воскресенье на одном из предприятий химической промышленности близ иранского города Кум, сообщает иранское телерадиовещание.

На кадрах, опубликованных в твиттере, видны густые клубы черного дыма и мощное открытое горение.

На месте происшествия работают пожарные бригады, сообщается, что двое пожарных пострадали. Причина происшествия пока не установлена.