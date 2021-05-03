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Министр культуры Италии рассказал о проекте реставрации пола Колизея

Министр культуры Италии рассказал о проекте реставрации пола Колизея
Фото: Franco Origlia/Getty Images

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Министр культуры Италии Дарио Франческини рассказал о проекте реставрации пола Колизея. Об этом сообщает BBC News.

Правительство Италии одобрило план, который позволит посетителям арены осмотреть ее с того места, где сражались гладиаторы.

Франческини отметил, что проект станет еще одним шагом вперед в восстановлении Колизея. Он добавил, что реставрация позволит проводить культурные мероприятия на арене.

Работы проведет итальянская инженерная фирма Milan Ingegneria, которая выиграла контракт на сумму $22,2 млн. Площадь восстанавливаемой поверхности составит 3000 кв. м. Реставрация должна завершиться к 2023 году.

Пол Колизея разобрали в XIX веке, когда археологи исследовали подземные туннели арены. В этих помещениях перед выходом на состязания находились гладиаторы и животные. Арена была самым большим амфитеатром в Римской империи и вмещала около 50 тысяч зрителей.

Италия Колизей Дарио Франческини

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