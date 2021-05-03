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Главу НКР допросили по делу о свержении конституционного строя

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян был допрошен в рамках уголовного дела о свержении конституционного строя.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Об этом он сам написал в своем фейсбуке. Арутюнян заверил, что "предоставил всю имеющуюся информацию по озвучиваемым вопросам".

Он отметил, что, учитывая общественное требование раскрыть ход и причинно-следственную связь событий во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, в рамках своих полномочий предоставит ответы на некоторые вопросы.

Ранее Генпрокуратура НКР сообщила, что в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам статьи "свержение конституционного строя" на допрос будет приглашен президент Нагорного Карабаха.

По данной статье УК предполагается лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Нагорный Карабах НКР

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