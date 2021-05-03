Главу НКР допросили по делу о свержении конституционного строя

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян был допрошен в рамках уголовного дела о свержении конституционного строя.

Об этом он сам написал в своем фейсбуке. Арутюнян заверил, что "предоставил всю имеющуюся информацию по озвучиваемым вопросам".

Он отметил, что, учитывая общественное требование раскрыть ход и причинно-следственную связь событий во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, в рамках своих полномочий предоставит ответы на некоторые вопросы.

Ранее Генпрокуратура НКР сообщила, что в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам статьи "свержение конституционного строя" на допрос будет приглашен президент Нагорного Карабаха.

По данной статье УК предполагается лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.